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12.04.2021 08:40
Рубрика: Общество

На международном фестивале "Пора в космос" большая деловая программа

Текст: Елена Толина
Сегодня, 12 апреля, Международный фестиваль "Пора в космос" впервые проведет деловую программу на актуальные темы для космической отрасли и смежных с нею отраслей. На панельных сессиях будут обсуждаться не только назревшие вопросы и проблемы, но и их решения.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Деловая программа будет проходить в смешанном формате - онлайн и офлайн. Темы, как говорится, самые-самые: Международный космос и интеграция; Взаимодействие государства и частного бизнеса по развитию космических программ и технологий; Русский мир и космос: космический путь России и значение первого космического полета для нашей планеты; Космическое образование и трудоустройство; Космический и промышленный туризм, развитие совместных с музеями проектов; Космические технологии на службе у Здравоохранения; Космос и Арктика; Экологическая ответственность Человека перед планетой Земля и космосом.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

Можно не сомневаться: обсуждение обещает быть очень интересным. А как иначе, если речь будет идти, скажем, о научном космосе и международных космических программах, о перспективах космической дипломатии, о развитие космических проектов на международном уровне?

Одна из актуальнейших проблем - взаимодействие государства и частного бизнеса по развитию космических программ и технологий. Предусмотрено выступление на тему законопроекта о предпринимательской деятельности в области исследования и использования космического пространства. Участники обсудят построение околоземного щита для отклонения опасных космических объектов на базе использования захваченных на резонансную орбиту малых астероидов. Будут говорить о роботах в космосе и об интерактивных системах полного погружения для проведения научных космических экспериментов.

Фото: Александр Корольков/РГ

Серьезнейшие аспекты будут затронуты по теме "Космос и Арктика". Так, будут обсуждаться особенности существующего плана строительства ключевых портов на северно-морском пути. Ледоколы и суда ледового класса нового типа. Одни из актуальнейших вопросов - спутниковые технологии для Арктической зоны и Северного морского пути, а также цифровизация устойчивого развития Арктики. Сейчас много говорят о развитии космического туризма. Пока на орбите побывали лишь семеро "звездных путешественников". Какие перспективы и тенденции развития имеет это направление? Станет ли оно массовым?

В программе примут участие представители государственных органов, государственных и частных компаний, ученые, государственные и общественные деятели, преподаватели, изобретатели и многие другие.

Фестиваль проводится Ассоциацией музеев космонавтики России в содружестве с компанией "Альтернатива 777", в партнерстве с Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений (Global Alumni Alliance) и более 50 российскими и международными организациями.

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