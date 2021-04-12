На Украине отвергли возможность наступления армии на Донбасс

Вооруженные силы Украины не намерены вести наступление на Донбасс, а к миру в регионе могут привести только переговоры. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

По ее словам, страна "просто не может наступать на свою территорию" и бороться со своими людьми. "У нас все равно есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только переговоры. Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения на Донбассе и заявил, что регион нуждается в новом перемирии. Он также выразил мнение, что вступление Украины в НАТО является безальтернативным путем к миру на Донбассе.