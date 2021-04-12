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12.04.2021 14:18
Рубрика: Власть

Российские миротворцы провели 6 военных колонн Азербайджана через Карабах

Текст: Юрий Гаврилов
Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд по территории Нагорного Карабаха шести военных колонн Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре армейских конвоя наши "голубые каски" сопроводили через Лачинский коридор. Еще один - по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар. Шестая колонна двигалась в обратном направлении. "Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - уточнили в Минобороны РФ.

Предупреждение нападений на армейские конвои - лишь одна из задач наших военных. Главным образом они несут службу на наблюдательных постах и контролируют соблюдение режима прекращения огня на так называемой линии соприкосновения. А еще - сопровождают возвращающихся в Карабах беженцев и помогают местным властям восстанавливать в регионе мирную жизнь.

По последним данным, только за последние сутки российские саперы очистили от боеприпасов 3 гектара территории, 3 километра дорог и обезвредили два взрывоопасных предмета. За неполные пять месяцев службы в Нагорном Карабахе наши инженерные подразделения нашли и уничтожили почти 25,5 тысячи оставшихся после боевых действий боеприпасов.

Сейчас по инициативе российских миротворцев в Карабахе проходит акция по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны. В ней участвуют военнослужащие нашего Центра гуманитарного реагирования, которые активно взаимодействуют с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Фото: EPA
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В населенном пункте Нюрагюх, куда накануне прибыли сотрудники Центра, еще в 60-е годы прошлого столетия установили такой памятник. Дело в том, что более 90 мужчин, отправившихся на фронт из этого села, с войны не вернулись. Российские миротворцы вместе с местными жителями привели памятник в порядок, покрасили его ограду и расчистили местность вокруг. "Данная акция родилась в связи с тем, что ряду мемориалов, расположенных на территории Нагорного Карабаха, требуется восстановление или реставрация, - объяснил начальник Центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков. - Акция продлится вплоть до 76-й годовщины Великой Победы".

Всего на учете специалистов российского гуманитарного Центра находится 58 региональных памятников павшим воинам Великой Отечественной. На 29 уже провели восстановительные работы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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