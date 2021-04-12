"Настоящий полковник": танец барона Земо из Marvel породил волну мемов

На YouTube-канале Marvel опубликована часовая версия танца барона Земо из третьего эпизода сериала "Сокол и Зимний солдат".

В этом месте стоит объяснить, почему студия публикует на одном из своих официальных источников подобный контент.

Дело в том, что в третьей серии шоу вызволенный из тюрьмы бывший военноначальник и по совместительству заковианский аристократ в клубе на острове Мадрипур решил, что может позволить себе немного поразмяться на танцполе. Этот отрывок мгновенно завирусился в Сети, а в Twitter даже появился тематический аккаунт, в котором суперзлодей отжигает под самую разную музыку, причем всегда попадает в такт.

Rick Astley - Never Gonna Give You Up pic.twitter.com/57y9TQzN6O — zemo dancing to (@zemodancingto) April 3, 2021

What is love - Haddaway pic.twitter.com/iA1TNBi7E9 — zemo dancing to (@zemodancingto) April 3, 2021

Coffin dance pic.twitter.com/ZW56UVPGe9 — zemo dancing to (@zemodancingto) April 4, 2021

Game of Thrones Theme pic.twitter.com/PXE66mzbkP — zemo dancing to (@zemodancingto) April 5, 2021

Банд'Эрос - Коламбия Пикчерз не представляет pic.twitter.com/dsN3Qi0crm — zemo dancing to (@zemodancingto) April 3, 2021

Поэтому на новой волне популярности персонажа Даниэля Брюля компания Marvel опубликовала длинную версию незамысловатых па Гельмута Земо. Судя по соотношениям лайков к дизлайкам, аудитории ролик пришелся по душе, а в комментариях, в том числе русскоязычные пользователи, подчеркивают, что Земо - "настоящий полковник".

Сам же актер признался, что эта сцена была целиком его импровизацией и изначально никакого танца в сценарии не было.