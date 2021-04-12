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"Настоящий полковник": танец барона Земо из Marvel породил волну мемов

Журнал
    12.04.2021, 10:01
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

На YouTube-канале Marvel опубликована часовая версия танца барона Земо из третьего эпизода сериала "Сокол и Зимний солдат".
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В этом месте стоит объяснить, почему студия публикует на одном из своих официальных источников подобный контент.

Дело в том, что в третьей серии шоу вызволенный из тюрьмы бывший военноначальник и по совместительству заковианский аристократ в клубе на острове Мадрипур решил, что может позволить себе немного поразмяться на танцполе. Этот отрывок мгновенно завирусился в Сети, а в Twitter даже появился тематический аккаунт, в котором суперзлодей отжигает под самую разную музыку, причем всегда попадает в такт.

Поэтому на новой волне популярности персонажа Даниэля Брюля компания Marvel опубликовала длинную версию незамысловатых па Гельмута Земо. Судя по соотношениям лайков к дизлайкам, аудитории ролик пришелся по душе, а в комментариях, в том числе русскоязычные пользователи, подчеркивают, что Земо - "настоящий полковник".

Сам же актер признался, что эта сцена была целиком его импровизацией и изначально никакого танца в сценарии не было.

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