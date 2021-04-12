Нейросеть научилась реагировать на раздражители как человек

Ученым из трех университетов Южной Кореи удалось создать нервную сеть на основе искусственного интеллекта, имитирующую реакцию человека на свет и другие раздражители. Сеть способна выполнять и некоторые простые задачи. Об этом сообщается на sciencemag.org.

Фотодиод с квантовым точками (QD) в этой искусственной системе преобразует свет в электрический сигнал, транзисторы с двойным электрическим слоем имитируют синапсы, а нейронные цепи на основе оксидов металлов подобны мозгу и рукам, реагирующим на свет или другой раздражитель.

Для искусственного зрительного рецептора (AVR) и искусственного синапса (AS) использовалась вертикальная гетероструктура графен / индий-галлий-цинк / оксид индия-олова. Система обладает низким энергопотреблением благодаря импульсном режиму работы.

Исследователи обучали искусственную кисть ловить мяч одновременно с включением света. В итоге механическая кисть научилась реагировать за 0,23 секунды.

Новая система может помочь людям с неврологическими заболеваниями восстановить контроль над органами и конечностями, на ее основе можно создавать сложных роботов, имитирующих движения и реакции людей.