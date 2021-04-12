Немецкая партия высказалась за выход Германии из ЕС

Большинство делегатов политической партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") выступило за выход ФРГ из Евросоюза (Dexit). На съезде в Дрездене соответствующую резолюцию поддержали более 550 присутствовавших.

Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA. В принятом документе отмечается, что депутаты считают необходимым выход Германии из ЕС и "создание нового европейского экономического сообщества, преследующего общие интересы", цитирует ТАСС.

Представители других партий уже подвергли данное решение критике. По мнению зампреда Свободной демократической партии Александера Ламбсдорффа, Dexit станет "концом ЕС и внутреннего рынка, нашего важного экспортного рынка".

Ранее "Альтернатива для Германии" обратилась к правительству Германии с призывом о признании провальной санкционной политики в отношении России со стороны ФРГ. Спикер фракции Армин-Паулюс Хампель подчеркнул, что Россия продолжает оставаться для Германии "самым большим соседом и мировой державой" и что нынешнему правительству следовало бы с умом подходить к выстраиванию отношений с Москвой.