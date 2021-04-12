День мецената и благотворителя в России отмечают с 2005 года. Дату выбрали не случайно: 13 апреля 70 года до н.э. родился Гай Цильний Меценат, римский покровитель художников, артистов и музыкантов. С него ведется отсчет истории благотворительности, достойные продолжатели которой имеются и в наши дни.

В России до революции сформировались прочные традиции меценатства: многие династии купцов - Третьяковых, Рябушинских, Бахрушиных, Морозовых - строили больницы, школы и музеи. В современной России благотворительность также является важной частью крупного бизнеса. Ею активно занимаются и корпоративные фонды. Одним из первых стал Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ", основанный по инициативе президента компании Вагита Алекперова в 1993 году.

В компании считают меценатство важным приоритетом социальной деятельности, выполнением нравственного долга перед прошлым поколением, оставившим бесценное культурное наследие, и перед будущим поколением. Фонд существует исключительно за счет взносов "ЛУКОЙЛа", его дочерних обществ, а также личных пожертвований - как руководителей, так и рядовых сотрудников. По словам президента Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Нелли Алекперовой, широкое вовлечение в программы многочисленных работников компании, которые своими личными пожертвованиями помогают в их успешной реализации, - одно из достижений деятельности организации.

Среди значимых проектов Фонда - поддержка Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, коллектива с мировым именем, который получил возможность осуществлять крупные гастроли и постановки опер, приглашать на выступления знаменитых солистов, записывать концерты и снимать о них фильмы.

Фонд помогает многим российским оркестрам, театрам и музеям, оказывая финподдержку в организации выставок и концертов. Помощь получают и детские школы искусств - музыкальные инструменты и ноты приобретены для более чем 30 школ Астраханской, Нижегородской, Калининградской и Волгоградской областей, Республики Коми, Пермского и Ставропольского краев, Элисты, Саратова и Ижевска.

В администрации Буденновской школы искусств говорят, что помощь Фонда стала важным вкладом в развитие народной музыки и ощутимой поддержкой отделения народных инструментов. На выделенные организацией денежные средства был приобретен концертный инструмент для выступлений на фестивалях и конкурсах.

При поддержке Фонда в регионах строятся детсады, спортивные стадионы, музеи, памятники и церкви. В Когалыме построен храм Святой мученицы Татианы, ставший украшением города. В Нижнем Новгороде - православная гимназия во имя святого благоверного князя Александра Невского на 450 воспитанников. Фонд помог Введенскому ставропигиальному монастырю Оптина Пустынь, выделил средства на строительство храма Вооруженных сил, открывшегося к 75-летию Победы.

Важное направление работы Фонда - поддержка детей с болезнями опорно-двигательной системы. Для них приобретаются технические средства реабилитации и инвалидные коляски, изготовленные с учетом индивидуальных особенностей. Более 160 колясок переданы детям из Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Псковской и Самарской областей, Пермского и Ставропольского краев, Республик Калмыкия и Коми, а также регионов Западной Сибири.

Эффективной формой распределения благотворительных средств стал конкурс социальных и культурных проектов, который проводится в регионах присутствия "ЛУКОЙЛа" с 2002 года. Его победители получают от Фонда гранты на реализацию своих социальных и культурных проектов. Эта схема позволяет повысить экономическую результативность организаций, работающих в социальном секторе, - сделать их не просто получателями средств, а активными организаторами нужных обществу проектов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по трем номинациям: "Духовность и культура", "Спорт", "Экология". О популярности мероприятия говорит тот факт, что география конкурса постоянно расширяется - сегодня в нем участвуют уже 20 регионов России.

"Благодаря грантам, полученным от Фонда, реализован ряд социально значимых проектов в некоторых районах Астрахани: создали Сквер ветеранов, благоустроили Аллею славы, восстановили территорию парка у мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ", - говорят в Центре стратегического анализа и управления проектами Астраханской области.

Фонд выдает гранты и преподавателям ведущих нефтяных и других учебных заведений - в 2020 году их получили 86 педагогов. Еще одно направление его деятельности - стипендиальные программы. С 2006-го именные "лукойловские" стипендии выплачиваются студентам - выпускникам подшефных детдомов. В 2020 году их получали 47 ребят. Кроме того, в минувшем году корпоративную "лукойловскую" стипендию получали 196 наиболее одаренных студентов нефтяных и технических колледжей и вузов в разных городах страны.

Действует Фонд и в сфере здравоохранения, поддерживая ряд крупнейших медцентров и способствуя развитию системы лечебных услуг в регионах присутствия компании. На фоне пандемии эта помощь обрела жизненно важное значение. В 2020-м было доставлено необходимое медоборудование в горполиклинику N 2 поселка Ярега в Республике Коми, Ухтинскую центральную горбольницу, городские клинические больницы им. Гринберга и им. Тверье в Перми и Пермском крае и многие другие.

Есть еще и адресная поддержка. Фронтовики-нефтяники, ветераны Великой Отечественной войны и труда в канун Дня Победы получают денежные пособия и подарки. Помогает Фонд и семьям военнослужащих, погибших в локальных конфликтах: в прошлом году значительные суммы были выделены семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией. А помните трагическую гибель в авиакатастрофе артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова? В 2016 году Фонд выделил средства на его скорейшее воссоздание.

Не обходится и без поддержки спорта: в том же Пермском крае ежегодно проводится благотворительная акция "Физкультура и здоровье". В ее рамках десятки спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений получают спортинвентарь и экипировку.

"За годы деятельности Фонд проделал большую и важную работу, которая способствовала укреплению стабильности в регионах присутствия компании, развитию в них социальной инфраструктуры, а также активному продвижению идей благотворительности и меценатства. И в этом мы видим наше главное достижение", - говорит Нелли Алекперова.