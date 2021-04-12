Регулярные и чартерные рейсы с курортами Турции приостанавливаются с 15 апреля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение осуществляемое из российский аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года", - сказала Голикова.

Исключение сделано для двух рейсов в неделю, выполняемых на взаимной основе по маршруту Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Также будут выполняться рейсы, необходимые для участия компании "Тинан-2" в строительстве атомной электростанции в Турции и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в этой стране.

Как пояснила вице-премьер, российским туристам можно будет завершить отдых или улететь вывозными рейсами.