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12.04.2021 14:15
Рубрика: Власть

От коронавируса в армии лечатся немногим более 400 военных

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ сообщили последние данные о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Там вакцинировали от коронавируса уже свыше полумиллиона человек. Этот список ежедневно пополняется более чем на 12 тысяч привитых.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"К настоящему времени первым компонентом вакцинировано 531 758 человек. 41 процент из них - военнослужащие. 59 процентов - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, а также преподаватели довузовских образовательных организаций", - проинформировали в ведомстве.

Там напомнили, что в России также добровольно привились от коронавируса 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Известно, что двумя препаратами "Спутник V" в армии и на флоте привили около 400 тысяч 400 человек. На этом профилактика заболевания опасной вирусной инфекцией в Вооруженных силах не прекратится. Поставки в войска, учреждения и организации минобороны больших партий вакцины - на сегодняшний день это 651 тысяча 110 доз - позволяет военным медикам продолжить вакцинацию не только служивых, но и членов их семей, а также гражданских сотрудников ведомства. Процедура эта добровольная, и желающих привиться от коронавируса в армии хватает.

Инфицированных COVID-19 там с каждым днем становится все меньше. Согласно ведомственной статистике, их сейчас в миллионных Вооруженных силах России чуть более 400 человек. Причем тяжело больных коронавирусом в армии нет, а пациентов в состоянии средней тяжести - единицы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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