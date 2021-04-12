От коронавируса в армии лечатся немногим более 400 военных

В Минобороны РФ сообщили последние данные о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Там вакцинировали от коронавируса уже свыше полумиллиона человек. Этот список ежедневно пополняется более чем на 12 тысяч привитых.

"К настоящему времени первым компонентом вакцинировано 531 758 человек. 41 процент из них - военнослужащие. 59 процентов - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, а также преподаватели довузовских образовательных организаций", - проинформировали в ведомстве.

Там напомнили, что в России также добровольно привились от коронавируса 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Известно, что двумя препаратами "Спутник V" в армии и на флоте привили около 400 тысяч 400 человек. На этом профилактика заболевания опасной вирусной инфекцией в Вооруженных силах не прекратится. Поставки в войска, учреждения и организации минобороны больших партий вакцины - на сегодняшний день это 651 тысяча 110 доз - позволяет военным медикам продолжить вакцинацию не только служивых, но и членов их семей, а также гражданских сотрудников ведомства. Процедура эта добровольная, и желающих привиться от коронавируса в армии хватает.

Инфицированных COVID-19 там с каждым днем становится все меньше. Согласно ведомственной статистике, их сейчас в миллионных Вооруженных силах России чуть более 400 человек. Причем тяжело больных коронавирусом в армии нет, а пациентов в состоянии средней тяжести - единицы.