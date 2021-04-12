Песков напомнил об отсутствии агрессивности у России

Россия никогда не занималась агрессивными действиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях "агрессивных действий" Москвы.

Происходит определенная девальвация подобных фраз, констатировал Песков. "Эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену - чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - пояснил он.

"Россия, еще раз повторю, ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями", - заключил пресс-секретарь президента.