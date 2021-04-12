Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками

Президент будет работать в период между майскими праздниками, и у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова нет информации о том, что это время могут сделать выходным в этом году. Об этом Песков сказал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

"Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось", - объяснил Песков​​​.

"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются", - заметил пресс-секретарь президента.

Песков также подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка гибкая, решения принимают оперштаб и правительство.