Песков: Русскоговорящие жители Донбасса отвергнуты собственным государством

Россия уверена, что необходимо позаботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса, так как они отвергнуты собственным государством. Об это сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что гражданская война на Украине стала большой трагедией для соседних стран и для всей Европы в целом. При этом в Кремле надеются, что политическая мудрость в Киеве возобладает и провокационных действий украинских военных больше не будет.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе. Особенно если события там будут развиваться по сценарию Сребреницы (города в Республике Сербской (Боснии и Герцеговине), где в 1995 году произошла массовая этноконфессиональная чистка, признанная геноцидом Международным трибуналом по Югославии.