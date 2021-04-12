Песков заявил об отсутствии запросов на разговор Путина с Зеленским

В последние дни пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел никаких запросов из Киева на проведение телефонного разговора лидеров России и Украины. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли у Владимира Путина что сказать Владимиру Зеленскому, если такой разговор состоится, пресс-секретарь российского президента заметил: "Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия все-таки сойдут на нет".

"В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - заключил Песков.