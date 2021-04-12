Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 12 по 18 апреля

Документальные фильмы про Анатолия Лысенко, Виталия Игнатенко, Сергея Никоненко, Олега Ефремова, Галину Волчек и Стивена Кинга... Сериалы "Золото Лагина", "Осколки", "Невероятные", "Город Шпионов", "Медиатор", "Милиционер с Рублевки".... Фильмы и программы о космосе... Возможно вы еще не успели посмотреть то, что начали на прошлой неделе, но наступает следующая. В наше время нужно учиться быстро управлять своим контентом. Обозреватель "РГ" в этом только помогает.

1. Документальный фильм "Пять слагаемых успеха. Анатолий Лысенко". На ОТР 14 апреля в 16:15 и 18 апреля в 13:55. Анатолий Лысенко, который 14 апреля отмечает день рождения, всем известен, как создатель программы "Взгляд" и человек, под чьим творческим руководством воплощалось телевидение нового времени. Авторы фильма говорят о том, что постараются раскрыть для зрителя глубокую личность этого человека и разобраться, есть ли будущее у телевидения, живущего по принципам Лысенко. В фильме использовано аудиоинтервью Анатолия Лысенко, которое не так давно он давал для радио. Также в ленте примут участие: Виталий Игнатенко (фильм к его 80-летию смотрите на ОТР 18 апреля в 19:45), Олег Добродеев, Леонид Млечин, Константин Эрнст, Алексей Земский, Даниил Крамер, Надежда Михайлова, Марьяна Лысенко - дочь Анатолия Лысенко, Георгий - внук.

2. Фильмы и программы, посвященные юбилею полета первого человека в космос. Торжественный концерт - прямая трансляция с Байконура - на "России 1", 12 апреля в 23:15. Художественный руководитель проекта - народный артист СССР Юрий Башмет. Ведущие: Дарья Златопольская и Андрей Малахов. О праздничном шоу "РГ" писала отдельно. На "России К" - документальный фильм Татьяны Киселевой "Звездное притяжение" - 12 апреля в 20:35. Документальный фильм корреспондента НТВ Алексея Квашенкина "Космос. Путь на старт" - это рассказ о том, что предшествовало старту космического корабля "Восток" 12 апреля 1961 года в 9:07 по московскому времени и последующим 108 минутам. Эфир -12 апреля в 00:50.

3. Французский документальный фильм "Стивен Кинг: Повелитель страха". На Первом канале 15 апреля в 00.05. Лента включает редкие интервью с писателем и рассказывает о том, как "королю ужасов" в течение многих лет удается создавать такое количество книг, яркость и острота которых делают его творческое наследие важнейшим явлением мировой литературы.

4. Фильмы и программы к 80-летию Сергея Никоненко. На Первом канале - документальный фильм "Мне осталась одна забава" - 17 апреля в 15:20. В нем принимают участие - сам Никоненко, Екатерина Воронина - жена, Никанор Никоненко - сын, Елена Яковлева, Валерий Баринов, Георгий Шенгелия, Евгений Стычкин, Никита Михалков и другие. На канале "Россия - Культура" к юбилею актера и кинорежиссера - документальный фильм "Монолог в 4-х частях" (12 - 15 апреля в 23:00 (повтор 13 - 15 апреля в 17:10, 16 апреля в 17:00). А 16 апреля в 19:45 - фильм-спектакль "Длинноногая и ненаглядный".

5. Сериал "Осколки". Новый сезон. На "России 1", с 12 апреля в 21:00. В первом сезоне рассказывалось о том, как нелепая ошибка в роддоме навсегда связала семьи Прокофьевых и Прокопьевых. Много лет родители воспитывали не своих детей, пока не вскрылась подмена. Спустя три года после событий первого сезона кажется, что все конфликты позади, а жизнь героев наладилась. После долгой разлуки семьи воссоединяются, но до идиллии им далеко. Вместо того, чтобы стать одной большой семьей, герои все глубже погружаются в свои тайны и отдаляются друг от друга. Но, когда на пути возникнет сильный и беспощадный враг, способный сломать их и без того хрупкий мир, им нужно объединиться...

6. Сериал "Золото Лагина". На НТВ, с 12 апреля в 19.40. Время действия - начало 80-х. Министерские аппаратчики недовольны руководителем прогрессивной золотодобывающей артели "Северная" Иваном Лагиным: он не делится с ними деньгами, но при этом платит большие зарплаты рабочим. Они пытаются "отжать" у него прииск, который приносит не только Лагину, но и всему государству баснословные деньги. В ролях Александр Балуев, Мария Порошина и другие.

Фото: НТВ

7. 65-летие театра "Современник" - на канале "Россия -Культура". Документальный фильм "Олег Ефремов. Хроники смутного времени" 17 апреля в 15:15. Фильм составлен из монологов Олега Ефремова - создателя театра "Современник", руководившего им на протяжении 14 лет. 17 апреля в 15:55 - Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Марина Неёлова в спектакле "Вечно живые". Постановка Олега Ефремова. Запись 1976 года. 17 апреля в 18:20 - документальный фильм "Марина Неёлова: "Я знаю всех Волчек".

8. Сериал "Невероятные". Амедиатека, с 12 апреля. Первый сезон фэнтези - драмы Джосса Уидона - будет разделен на две части: шесть эпизодов выйдут до конца мая, о релизе еще шести будет объявлено дополнительно. Время действия сериала - август 1896 года. Викторианский Лондон потрясен до основания загадочным событием, которое наделяет некоторых людей - в основном женщин - сверхъестественными способностями. Таким образом, в обществе формируется новый низший класс - "Одаренные", находящийся в серьезной опасности. Таинственная сообразительная вдова Амалия Тру и блестящая молодая изобретательница Пенанс Адэр всеми силами стараются обеспечить этим людям безопасность.

9. Сериал "Город Шпионов" на more.tv с 16 апреля. Шестисерийный шпионский триллер, сценаристом которого выступил Уильям Бойд, а режиссером - Мигель Александр, переносит зрителей в Берлин 1961 года. Берлинская стена еще не построена. Западный Берлин оккупирован американской, британской и французской армиями, отделенных от советских войск лишь невидимой границей. Две сверхдержавы, вооруженные ядерными бомбами, способными уничтожить весь мир за считанные часы, находятся в состоянии шаткого равновесия. Британский шпион - Филдинг Скотт - прибывает в Берлин, чтобы выяснить источник утечки ценной информации... В сериале снимались актеры из Германии, Великобритании и Чехии.

10. Сериал "Милиционер с Рублевки". На ТНТ, 12 апреля в 21.00. Это приквел комедийного хита "Полицейский с Рублевки" - история о становлении Володи Яковлева в абсурдные и сказочные девяностые. Сериал будет рассказывать о первых делах, которые расследовал Володя Яковлев. Молодую версию одного из самых смешных полицейских на российском ТВ сыграл Артем Сучков.

11. Сериал "Медиатор". На START с 16 апреля. Андрей Павлов (Андрей Бурковский) - профессиональный переговорщик. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и отговоривает самоубийц, стоящих на краю моста. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает - за очень большие деньги. Его методы жесткие, его поступки пугают. Он манипулирует всеми вокруг без оглядки на чувства. И давно не верит никому. Даже себе. В главных ролях Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Даниил Воробьев, Дарья Мельникова, Евгения Симонова и другие.

12. Сериал "В активном поиске". На Premier, 15 апреля - смотреть можно четыре серии. Дмитрий Нагиев стал соавтором этого нового комедийного сериала. Он в нем не только сыграл, но и придумал персонажей, в которых перевоплощается его герой. Это история соучредителя крупного рекламного агентства Андрея. Однажды на пороге его дома появляется 9-летний ребенок, утверждающий, что он - его сын. Андрею предстоит нелегкий путь стать отцом, не отказываясь от карьеры, и найти мать ребенка из десятков своих бывших возлюбленных. Снимались Мария Шалаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.

13. Специальный эпизод "Мистического квеста" - На Apple TV+, 16 апреля. В нем рассматриваются практические и эмоциональные трудности возвращения к нормальной жизни после пандемии. Создатели решили, что таким образом они лучше всего анонсируют второй сезон.

14. Сериал "Профессор Т. Особые преступления". Третий сезон. На Start c 17 апреля. Заключительная глава истории Яспера Тирлинка - преподавателя криминальной психологии в Антверпенском университете, харизматичного невротика и социопата, а также виртуоза составления психологических портретов преступников. К его помощи нередко прибегает полиция, когда дело заходит в тупик. После событий предыдущего сезона Яспер очутился в тюрьме, что становится испытанием для его психики. В соседних камерах сидят заключенные, угодившие в тюрьму не без помощи профессора. Пока суд решает судьбу Яспера, полиция Антверпена продолжает обращаться к нему для раскрытия особо запутанных преступлений. А самому Тирлинку не дает покоя зловещая тайна, скрывающаяся за самоубийством его отца...

15. Не забываем о кино. Лауреат Берлинского кинофестиваля, фильм "Пираньи Неаполя" - на Первом канале 17 апреля в 23.30. А в онлайн-кинотеатре МТС ТВ для всех геймеров, специально к прокату "Мортал Комбата" собрана подборка с экранизациями известных видеоигр.