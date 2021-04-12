Плей-офф Кубка Стэнли откладывается из-за вспышки коронавируса

Национальная хоккейная лига объявила о переносе срока окончания регулярного чемпионата на 16 мая.

Как сообщает пресс-служба лиги, это было сделано для того, чтобы клуб "Ванкувер" смог провести восемь матчей, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса в клубе.

Напомним, что первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая. Новая дата старта розыгрыша Кубка Стэнли пока не определена.

- НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном, - говорится в заявлении.

Первый матч после перерыва "Ванкувер" проведет 17 апреля против "Эдмонтона".

Команда не играет с 25 марта из-за вспышки коронавируса. Положительные тесты сдали 21 хоккеист и четыре сотрудника клуба.

Тем временем Национальная хоккейная лига признала российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского второй звездой по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата.

"Тампа" победила "Нэшвилл" со счетом 3:0. Андрей Василевский отразил 36 бросков, отстояв на ноль в четвертый раз в текущем сезоне. К слову, именно наш вратарь совершенно заслуженно стал лучшим игроком встречи.