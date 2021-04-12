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12.04.2021 22:03
Рубрика: Культура

Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных

Текст: Сусанна Альперина

Документальный фильм "Сошедшие с небес"сегодня появился на YouTube-канале Life Doc. Смотреть его можно по ссылке.

Фото: instagram.com / klim_shipenko
Клим Шипенко свой фильм "Вызов" будет снимать в космосе

Выход картины приурочен к дате - 60 лет назад родилась мировая космонавтика - 12 апреля 1961 года впервые в космос отправился советский космонавт Юрий Гагарин. С тех пор космическая отрасль сильно изменилась. Сейчас космонавты живут на орбите по шесть месяцев в году, проводят эксперименты, выходят в прямые эфиры и даже привозят олимпийский факел на космическую станцию....

Но история космонавтики всегда будет начинаться с советских космонавтов. Они были героями, суперзвёздами. Но при этом оставались людьми - ошибались, сердились, верили в приметы... Именно об этой стороне речь в документальном фильме. Своими воспоминаниями в нем делятся внук Сергея Королёва, племянница Юрия Гагарина, дважды Герой СССР и первая женщина в открытом космосе Светлана Савицкая, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, научные журналисты, музейные сотрудники и другие.

Редакция Life к дате также выпустила digital-проект "За пределами Земли" о предметах быта, которые окружают космонавтов на современной орбитальной станции. Смиотреть его можно по ссылке.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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