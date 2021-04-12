Полковник Макгрегор: США не готовы к войне с Россией

По мнению Макгрегора, администрация президента США Джо Байдена либо плохо понимает реальный расклад сил в регионе, либо, "встав в позу", делает голословные агрессивные заявления лишь бы поддержать милитаристскую риторику. При этом, считает автор, в свете вероятного конфликта подобного масштаба, Белый дом не удосуживается делать даже элементарные вещи, вроде попытки объяснить американскому народу, с какой целью Вашингтон поддерживает милитаристские устремления Киева и за что потенциально должны умирать американские военнослужащие. Отставной полковник убежден, что администрация Байдена, готова втянуть американский народ в драку, к которой США не готовы.

Макгрегор считает, что конфликт США и НАТО с Россией может быть неизбежен. "Он [конфликт] становится таковым, поскольку резкие угрозы Киева разрешить кризис на востоке Украины силой оружия [сочетаются] с отказом Вашингтона признать, что Москва действительно имеет законные интересы национальной безопасности на востоке Украины. Не менее тревожно и то, что президент не видит особых причин, по которым он должен объяснять американскому народу, почему готовность Вашингтона поддержать применение силы Киевом против России имеет стратегический смысл для Америки", - пишет автор.

По оценкам отставного полковника, военное преимущество России, вероятнее всего, приведет к победе Москвы над Киевом. И в этой ситуации администрация Байдена и союзники по НАТО, выполняя обещания защитить Киев, могут поддержать Украину наземной, воздушной и морской группировками войск. Однако, считает Макгрегор, сухопутные силы армии и морской пехоты США в Европе слишком слабы, чтобы вмешаться, даже если они будут своевременно усилены бронетанковыми бригадами.

Участие американской и натовской авиации полковник также ставит под вопрос, поскольку США и союзникам неизвестно, насколько эффективна российская система ПВО и РЛС в реальных боевых условиях.

"Некоторые из новейших систем противовоздушной обороны, такие как российский С-500, настолько мощны, что многие чиновники Министерства обороны США в частном порядке опасаются, что даже такие боевые самолеты, как F-22, F-35 и B-2, рискуют быть уничтоженными, если они попытаются проникнуть в российское воздушное пространство", - пишет Макгрегор.

Вероятность использования ядерного оружия в этом конфликте отставной полковник считает низкой и то, лишь в случае ответной реакции Москвы на применение Вашингтоном так называемого "тактического ядерного оружия". Макгрегор предупреждает, что эскалация конфликта до этого уровня со стороны США угрожает зловещими последствиями уже для всей нашей планеты.

В завершение текста Макгрегор констатирует, что в окружении Байдена и в его администрации просто нет взрослого и адекватного человека, который сказал бы "нет" на подобную военную авантюру.