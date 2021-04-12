Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ

Правительство РФ обсуждает разные схемы инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), включая прямое и непрямое. В том числе обсуждаются процентные ставки для банков в качестве непрямого инвестирования. Об этом сообщил ТАСС через представителя замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова.

"Сейчас обсуждаем процентные ставки. Под какую выдавать деньги банкам и под какую банки смогут выдавать кредиты на проекты. С одной стороны, важно, чтобы деньги ФНБ были "дешевыми". С другой - необходимо учесть риски и интересы самого банка. От этого будет зависеть выгода вложений средств ФНБ", - сказал Торосов.

Средства ФНБ нельзя будет вкладывать в добычу полезных ископаемых, производство напитков и сигарет, финансовую и страховую деятельность, жилищное строительство и ряд других, сообщили в Минэкономразвития.

Напомним, Президент России Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил правительство до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, к которым будут привлечены средства ФНБ.