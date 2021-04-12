Правительство РФ одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Правительство одобрило денонсацию соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил внести необходимый проект федерального закона для рассмотрения Государственной думой.

Налоговое соглашение с Нидерландами было подписано в 1996 году. Оно позволяет выводить из России прибыль, уплачивая налог по ставке в 2-3%.

После поручения президента пересмотреть подобные соглашения с другими странами Министерство финансов провело несколько раундов переговоров с королевством, чтобы увеличить налог у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, но они так и не привели к успеху.