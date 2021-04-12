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Рубрика: Власть

Торг здесь бесконтактен

Минфин рассчитывает на скорое принятие закона по упрощению госзакупок
Текст: Елена Березина, Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Правительство планирует внести поправки в законопроект, упрощающий и ускоряющий проведение госзакупок в России. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров.

"Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, правительство прорабатывает поправки. В ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, мы исходим из того, что план принять в весеннюю сессию. Затем третье чтение - если мы проходим второе чтение в мае, то в июне третье чтение", - рассказал ТАСС Лавров. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 16 марта.

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Лавров пояснил, что законопроект станет практически новой редакцией закона о госзакупках, поскольку призван упростить и ускорить госзакупки, а также завершить их перевод в электронную форму. Кроме того, как рассчитывают в минфине, поправки должны подстегнуть рост конкуренции, снизить цены, повысить качество товаров, работ и услуг, сократить трудоемкость процессов, решить проблему необоснованного затягивания госзакупок.

"Предлагаемый набор поправок в 44-ФЗ по своей сути содержит ряд корректирующих норм, часть из которых несомненно полезна, а часть вызывает вопросы и дискуссии, - отмечает председатель оргкомитета проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) Виктор Симоненко. - Если разобрать детальнее норму о сокращении способов закупки до трех, то на основании данных аналитического центра НРПЗ можно увидеть, что способами закупок, которые предлагается оставить, проводится около 80% всех закупочных процедур в стране, 15% приходится на единственного поставщика. Предлагаемая поправка выходит на регулирование оставшихся 5% рынка госзаказа и существенных изменений вряд ли принесет".

Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, успешно исполнивших контракт независимо от предмета закупки в объеме не менее 20% от начальной цены контракта. "Сама норма, несомненно, носит положительный характер с точки зрения поставщика и добросовестности его допуска на закупки. Но как быть с опытом компаний, работающих не на рынке госзаказа, - их опыт может остаться "за бортом". Специфика строительных работ также имеет особенности и разные направления. Усреднение в данной части может привести к допуску компаний, имеющих непрофильный опыт работы", - добавляет Симоненко.

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