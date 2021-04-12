Правительство запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг

По его словам, речь идет о следующих проектах: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".

В 2020 году пользователям портала госуслуг стали доступны семь подобных проектов. Так, например, сервис "Поступление в вуз онлайн" позволяет направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. В 2020 году в его работе участвовали 54 учебных заведения, в этом году их число должно увеличиться до 113.

Суперсервис "Социальная поддержка онлайн" призван информировать граждан о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина). В свою очередь "Цифровое исполнительное производство" позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения ФССП.

Кроме того, пользователи портала госуслуг могут воспользоваться суперсервисами "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".