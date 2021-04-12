Новости

В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников 10:53
В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега 10:47
Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США 10:39
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 10:32
Путин поручил разработать стимулы для инвестиций из прибыли 10:27
"Вышел едва живым": Владимир Пресняков рассказал, как переболел COVID 10:20
Прибалтика впервые отключила поставки электроэнергии из России 10:17
Путин поручил продумать меры поддержки добычи трудноизвлекаемой нефти 10:16
В Иране пообещали месть Израилю за диверсию на ядерном объекте в Натанзе 10:15
Роскартография показала, как "звучит" рельеф тел Солнечной системы 10:13
Путин поручил к маю подготовить проекты для инвестирования средств ФНБ 10:04
Врач рассказал, как противоковидные маски помогут аллергикам 10:02
В Минске покажут "Гамлета" с Данилой Козловским 10:01
Власти Ирана обвинили Израиль в аварии на ядерном объекте в Натанзе 09:58
Египет заинтересовался белорусскими РСЗО и зенитными комплексами 09:52
Ми-38 испытают в условиях естественного обледенения 09:46
В каких регионах РФ больше всего жителей занимаются малым бизнесом 09:43
Паводок угрожает 130 населенным пунктам в Красноярском крае 09:38
На Каспии комплекс "Бал" поразил десантную эскадру "противника" 09:37
В Сети стартовала акция "Наука - это космос" 09:35
В Москве усилен контроль за качеством воды 09:29
На Москва-реке спасли двух тонувших человек 09:23
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке 09:21
На Украине отвергли возможность наступления армии на Донбасс 09:19
Видео: Белый Орел Марк Тишман покинул телешоу "Маска" 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 10:17
Рубрика: В мире

Прибалтика впервые отключила поставки электроэнергии из России

Текст: Юрий Чернов

Страны Прибалтики впервые отказались от поставок электроэнергии из России. Без объяснения причин Латвия прекратила коммерческий импорт на двое суток, 8 и 11 апреля. Как пишет "Коммерсант", это было сделано на период испытаний по выходу прибалтийских государств из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Остановка закупок латышской стороной произошла в момент тестового отключения линий электропередач между Беларусью и Литвой.

Фото: Игорь Елков/ РГ
В Латвии хотят штрафовать за публичную демонстрацию военной техники СССР

Издание отмечает, что в результате этого в европейской части России и на Урале цены на электроэнергию снизились на 1-3%. В то же самое время в Литве они, наоборот, выросли на 8,5%, поскольку Латвия была вынуждена закупать более дорогую электроэнергию у Швеции и Польши.

Как отметил один из собеседников "Коммерсанта", испытания по отключению ЛЭП между Литвой и Беларусью, которые были необходимы для проверки энергосистем, с технической точки зрения не обязывали страны Прибалтики полностью отказываться от импорта. Тем не менее, поставки из России были прекращены без объяснения причин.

В мире Европа Латвия Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли
В МИД РФ призвали к переговорам о запрете вооружений в космосе
Горелов рассказал о применении российских вакцин от COVID-19 в педиатрии
NYT: Авария на ядерном объекте Ирана произошла из-за взрыва
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией