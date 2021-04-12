Прибалтика впервые отключила поставки электроэнергии из России

Страны Прибалтики впервые отказались от поставок электроэнергии из России. Без объяснения причин Латвия прекратила коммерческий импорт на двое суток, 8 и 11 апреля. Как пишет "Коммерсант", это было сделано на период испытаний по выходу прибалтийских государств из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Остановка закупок латышской стороной произошла в момент тестового отключения линий электропередач между Беларусью и Литвой.

Издание отмечает, что в результате этого в европейской части России и на Урале цены на электроэнергию снизились на 1-3%. В то же самое время в Литве они, наоборот, выросли на 8,5%, поскольку Латвия была вынуждена закупать более дорогую электроэнергию у Швеции и Польши.

Как отметил один из собеседников "Коммерсанта", испытания по отключению ЛЭП между Литвой и Беларусью, которые были необходимы для проверки энергосистем, с технической точки зрения не обязывали страны Прибалтики полностью отказываться от импорта. Тем не менее, поставки из России были прекращены без объяснения причин.