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12.04.2021 01:26
Рубрика: В мире

Принц Гарри вернулся в Великобританию для участия в церемонии прощания

Принц Гарри. Фото: AFP/Tolga AKMEN Принц Гарри. Фото: AFP/Tolga AKMEN
Принц Гарри. Фото: AFP/Tolga AKMEN

Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы 17 апреля принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом. Такую информацию распространило издание Sun, ссылаясь на свои источники.

Фото: Aaron Chown / POOL / AFP
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По их данным, Гарри вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса, который прибыл в Хитроу в 13.15 по местному времени. Известно, что принц остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции, пишет РИА Новости. Супруга Гарри Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержалась от поездки.

По прибытии принц будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней, но срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней, если тест на коронавирус будет отрицательным. Принцу будет разрешено присутствовать на церемонии прощания, поскольку прибывшие в Британию из-за границы, могут посещать похороны членов семьи или друзей.

В закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, их дети и внуки. Отпевание и похороны состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил Букингемский дворец.

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