Прокуратура Парижа начала расследование стрельбы возле больницы

Парижская прокуратура начала расследование по факту стрельбы возле больницы по статьям "покушение на убийство" и "убийство".

По сообщениям местных СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре, вести расследование поручили уголовной бригаде. Пока что речи о теракте не идет, заявили правоохранители.

Стрельба во французской столице произошла сегодня рядом с больницей Анри Дюнана. Неизвестный открыл огонь, в результате происшествия скончался мужчина, а женщина, которая является сотрудницей охраны больницы, получила ранения. Стрелявший скрылся на скутере, сейчас ведутся его поиски. Район, где произошло ЧП, полностью оцеплен.