Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудного Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте соответствующего указа.

Причины такого кадрового решения пока неизвестны.

Анатолий Анатольевич родился 30 мая 1967 года в подмосковной Балашихе. На должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний был назначен 10 марта 2014 года.

Награжден государственными наградами Российской Федерации - орденом Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.