Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Глава Федеральной службы охраны будет назначаться президентом страны после консультаций с Советом Федерации. Такой порядок предусмотрен указом, который 12 апреля подписал глава государства Владимир Путин.

В указе уточняется, что директора ФСО освобождает от должности также президент.

Данная норма введена в соответствии с поправками в Конституцию РФ. В функции Федеральной службы входит в первую очередь охрана высших государственных деятелей, обеспечение президентской, правительственной и другой спецсвязи.