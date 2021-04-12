Путин поручил продумать меры поддержки добычи трудноизвлекаемой нефти

Компании, которые решились добывать трудноизвлекаемые запасы нефти, могут получить меры поддержки со стороны правительства. Владимир Путин поручил кабмину продумать стимулирование таких организаций.

При участии нефтяных компаний правительство должно рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер поддержки проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, добычей нефти из высокообводненных скважин. В том числе речь идет о предоставлении реализующим такие проекты организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Доклад нужно подготовить до мая.