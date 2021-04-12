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12.04.2021 20:21
Рубрика: Власть

Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов

Текст: Кира Латухина

Президент предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50 процентов, а кандидатов в космонавты - на 70 процентов.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Об этом Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития космической отрасли в Энгельсе.

"Предлагаю на 50 процентов увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов", - сказал президент.

"И на 70 процентов для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова", - добавил Путин.

"Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", - заключил глава государства.

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