Путин: РФ должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав

Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав в XXI веке. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности. Мероприятие Владимир Путин провел из города Энгельс Саратовской области по видеосвязи.

Путин возложил цветы к памятнику Гагарину "Космическая отрасль связана напрямую с обороной", - подчеркнул президент. Путин предложил обсудить вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции в этой стратегической сфере.