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12.04.2021 18:29
Рубрика: Власть

Путин: РФ должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав

Текст: Кира Латухина
Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав в XXI веке. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности. Мероприятие Владимир Путин провел из города Энгельс Саратовской области по видеосвязи.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Космическая отрасль связана напрямую с обороной", - подчеркнул президент.

Путин предложил обсудить вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции в этой стратегической сфере.

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