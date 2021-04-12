Путин возложит цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, совершает поездку в Энгельс, во время которой посетит место приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства посетит Парк покорителей космоса и возложит цветы к памятнику первого космонавта - именно там Юрий Гагарин совершил посадку.

После церемонии возложения цветов российский лидер вернется в Энгельс, где проведет совещание о планах развития космической отрасли в России.

Во время поездки в Энгельс Владимира Путина будут сопровождать спикер ГД Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также первая в мире женщина-космонавт, депутат ГД Валентина Терешкова.