Более 10 тысяч московских семей могут принять участие в акции "Наше дерево"

В этом году в акции "Наше дерево" в 2021 году могут принять участие более 10 тысяч московских семей. Такой прогноз сделал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в ходе презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы.

"Акция "Наше дерево", когда в честь новорожденного можно посадить дерево, была объявлена в столице два года назад, в первый год в ней приняли участие 2 тысячи 740 московских семей, во второй год количество участников увеличилось в два раза, а в этом году, к осени, я думаю, что у нас будет уже 10 тысяч московских семей, которые примут участие в акции", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что сам хотел бы принять участие, но его дети родились слишком рано. Однако в акции смогут поучаствовать его дети с внуками.

Напомним, что в акции "Наше дерево" могут участвовать московские семьи, в которых дети родились после 1 января 2019 года. Подавать заявку нужно через портал мэра Москвы.