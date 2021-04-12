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12.04.2021 12:40

Глава Липецкой области оценил мастерство спасательных служб

В Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова прошли крупномасштабные командно-штабные учения - зрелищные и беспрецедентные по составу участников.

В практической части были задействованы силы и средства Главного управления МЧС России по Липецкой области, Лесопожарного центра, региональных управлений лесного хозяйства, дорог и транспорта, государственной пожарно-спасательной службы, Липецкого авиацентра, Росгвардии, Липецкого аэроклуба, ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго", Липецкого филиала ПАО "Ростелеком", ООО "МАГ+С", а также добровольные пожарные команды, медики, полиция и Роспотребнадзор.

Фото: Администрация Липецкой области
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Первой частью учений стала проверка готовности к лесному пожару. По замыслу организаторов, возгорание произошло вблизи села Вербилово: огонь распространялся с определенной скоростью по направлению к жилым домам. Беспилотники провели авиаразведку. На защиту села были брошены все возможные силы и средства. Для усиления группировки в зону возгорания с воздуха высадились пожарные-десантники.

В это же время полицейские и работники местной администрации оповестили жителей. Дополнительно с самолета Як-18Т были сброшены листовки с призывом покинуть территорию населенного пункта. Условно пострадавшего из опасной зоны эвакуировали вертолетом.

Еще одним важным пунктом в учении стала отработка действий по поиску детей, потерявшихся в лесу. Были задействованы спасатели и кинологи - все справились с задачей успешно. Игорь Артамонов, принимавший участие в учениях, отметил, что это - не просто тренировка для спасателей и других служб, призванных обеспечивать безопасность липчан.

- Сегодняшние учения показали, что значительно вырос уровень взаимодействия между спецслужбами и органами власти, - отметил Игорь Артамонов. - Учения прошли на высшем уровне, действия участников были слаженными и четкими. Это подтверждение того, что к пожароопасному сезону регион готов хорошо.

Впрочем, практической частью учения не ограничились: после нее состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Основанная тема - подготовка к пожароопасному периоду. Игорь Артамонов назвал противопожарную защиту одним из приоритетов.

- За последние несколько лет в Липецкой области проведена серьезная работа по обеспечению противопожарной защиты. Созданы новые подразделения пожарной охраны, закуплена техника, сформированы добровольные пожарные дружины. Но эта работа не должна останавливаться ни на минуту. Безопасность населения превыше всего. И регион всегда должен быть готов к любому развитию событий, - подчеркнул Игорь Артамонов.

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