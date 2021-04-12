"Художественный" открыт - "Елисеевский" закрыт

В судьбе двух уникальных заведений Москвы, почти ровесников - оба родом из начала двадцатого века, в эти дни происходит очередной поворот. Кинотеатр "Художественный" после семилетнего перерыва вновь встретил любителей кино. Тех, кто хочет и впредь смотреть новые фильмы на большом экране, а не по телевизору, лежа на диване. А гастроном "Елисеевский", переживший революцию, перестройку, увы, вчера закрылся. Хочется верить, что не навсегда.

Здание "Художественного" долгое время находилось в полуразрушенном состоянии. В 2019-м за его реставрацию взялись специалисты нескольких архитектурных бюро. Они смогли воссоздать задумки Федора Шехтеля, по проекту которого кинотеатр перестраивали в 1912-1913 годах. Новый "Художественный" не ремейк старого, а его логичное продолжение. Серый со сверкающей слюдой фасад вновь украшают белые колонны, над входом и выходом - барельефы в античном стиле в виде голов мужчины и женщины, а в нишах под крышей - кони, мчащие колесницу с богом солнца Гелиосом, и быки, неспешно везущие колесницу с богиней луны Селеной. Красуется и надпись "Художественный электро-театръ", точно такая же, как во времена Федора Шехтеля. Руководитель архитектурной мастерской "Фаросъ" Денис Писарев, выступавший главным инженером проекта, рассказал: "Мы нашли основу из терразита - естественного цемента с добавлением кусочков слюды и кварца. Не осталось никаких сомнений, что нужно восстановить все как было. Изготовили терразит. Фасадные барельефы воссоздали из гипса, а не из полиуретана, который прочнее, потому что Шехтель использовал именно гипс. Даже кирпич клали на раствор, максимально похожий по составу на тот, что существовал в ту эпоху". И вот - в зале уже первые зрители, которые словно в награду за долгое терпение получили для первых просмотров фильмы, удостоенные "Оскара".

А на Тверской тем временем покупатели простились с некогда флагманом отечественной гастрономии. Владельцы так и не смогли найти новую управляющую компанию вместо потонувших в финансовых проблемах "Алых парусов". В последние месяцы магазин торговал тем же, что и супермаркеты массового сегмента. Никакой эксклюзивной гастрономии, на которой "Елисей" специализировался во все времена, не стало. Бесперебойно работало только собственное кулинарное производство. Салаты, вторые блюда, супы, выпечка - все это до последнего дня оставалось в "Елисеевском" свежим и вкусным. В последний день работы магазина в "Елисеевском" покупателей было столько, сколько он давно не видел. Они присаживались в небольшой кафетерий при гастрономе, окна которого выходят на Тверскую. "Ну что, попробую последний раз ваши фирменные пирожки, - с сожалением сказала москвичка Лариса Марьина. - В советские годы мы сюда ходили за белорыбицей, какой больше нигде не было". "А я помню, как тут бананы "выбрасывали", - вспомнил еще один москвич, Григорий Арефьев. - Это сейчас их везде полно. А тогда был дефицит".

Каждый второй посетитель не выпускал из рук телефон. Продуктов на полках уже нет, но интерьеры-то остались. И вот, последняя возможность сделать селфи под высоким историческим потолком с колоннами и лепниной. И на фоне бюста основателя - купца Елисеева. "РГ" будет следить за судьбой московского "Елисея". Власти города, которым принадлежит большая часть его помещений, заверили: кто бы ни оказался в итоге юридическим собственником объекта, "Елисеевский" все равно останется достопримечательностью Москвы. Вот только какой именно? Надеемся, все той же, исторической, гастрономической.