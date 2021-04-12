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12.04.2021 10:11
Рубрика: Общество

Как цифровой репетитор помогает столичным школьникам

Текст: Ирина Огилько
В столице во всех школах стала доступа услуга - цифровой репетитор. Школьники, их родители, директора поделились с корреспондентом "РГ" впечатлениями о нем.

Пока воспользоваться новой услугой могут ученики 6-8 классов из малообеспеченных семей. Им предлагают бесплатно подтянуть знания по двум предметам на выбор. Выбрать можно занятия по русскому и английскому языкам, математике (алгебре и геометрии), физике и химии по видео-конференц-связи 2 раза в неделю (занятия проводятся в мини-группах от трех до пяти человек). А ученики 9-11 смогут подготовиться к экзаменам платно. Онлайн-занятия для них будут проходить по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию без ограничений по количеству предметов.

Фото: istockphoto
Более 300 тысяч школьников и студентов присоединились "Большой перемене"

Как рассказал "РГ" директор столичной школы N1194 Анатолий Ващилин, сервис "Цифровой репетитор" - это давно ожидаемое решение, объединившее на технологической платформе МЭШ и персональные образовательные запросы родителей, и педагогические возможности столичных учителей.

- "Цифровыми" репетиторами для детей становятся московские учителя, владеющие предметными знаниями, повышающие свою квалификацию, досконально знающие школьную и экзаменационную специфику, - рассказал Ващилин. - Второе - обучение интегрировано в электронный дневник и становится частью единого образовательного процесса. Наконец, процедуры зачисления и обучения технически просты и не требуют от родителей лишних усилий в отличие от поиска нужных специалистов через интернет или "сарафанным" путем".

По словам учителя математики школы N2126 "Перово" Юлианны Реввы, проект "Цифровой репетитор" будет очень полезным для школьников. "Ведь это дополнительные занятия в малых группах, в удобное для семьи время, не требующие выезда из дома, в режиме, комфортном для ребенка", - рассказала Ревва.

Отмечают полезность нового сервиса и родители. Как рассказала "РГ" мама ученицы 7 класса школы N1194 Анна Васильева, онлайн-формат занятий удобен тем, что дает возможность самим подобрать время из нескольких предложенных временных интервалов.

"В группе 5 человек, дочь с удовольствием занимается, тем более в ее группе есть ребята-одноклассники. Она прекрасно совмещает занятия с "цифровыми" репетиторами и с уроками в школе, и с дополнительными секциями, все успевает. Дочь значительно подтянулась по русскому и математике, так как занятия проходят в малой группе, каждому ребенку уделяется много внимания, можно задать дополнительно вопросы, если что-то непонятно", - рассказала Васильева.

Ученик 7 класса школы N315 Осип Марьянов, принявший участие в пилотном проекте сервиса, также отметил преимущество занятий в небольших группах.

"Это и индивидуальный подход к каждому ученику, и в тоже время, когда ты смотришь на обучение других, то хочется не отставать от ребят и стремится к большему", - подчеркнул Марьянов.

Напомним, что пилотный проект сервиса "Цифровой репетитор" стартовал в феврале в 80 школах столицы. Проект адресован школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и желающим улучшить свою успеваемость по отдельным предметам.

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