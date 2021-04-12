Когда в Москве появятся водородные автобусы

Водородный общественный транспорт в Москве может появиться, только когда опытные образцы будут на 100 процентов безопасными. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов, комментируя перспективы перевода автобусов на альтернативные энергоносители.

Москва с 2017-го определила стратегию развития экологичного общественного транспорта, и с этого года для городских нужд закупает за исключением особых случаев только электробусы. При этом, по словам Максима Ликсутова, тщательно анализируется возможность запуска автобусов на водородном топливе. Основная цель - снизить выбросы диоксида углерода. Столичные власти даже заказали специальное исследование специалистам ФГУП "НАМИ", и те выяснили, что использование водородной аппаратуры вместо дизельной способно сократить вредные для городской атмосферы выбросы диоксида углерода в 10 раз.

По оценкам экспертов, основная проблема этой технологии - безопасность. Вторая проблема, о которой упомянул Максим Ликсутов, - это инфраструктура. Да, действительно, водородное топливо - это одно из самых экологичных решений на сегодняшний день. Однако важен вопрос экономии. Если, например, получать водород электролизом простой воды, то придется строить мощнейшие силовые подстанции. И не проще ли в таком случае использовать обычный электрический трамвай? Можно также получать водород конверсией метана и переработкой угля, и такой опыт в России есть. Однако это повлечет выбросы, от которых мы стараемся уйти. В то же время Москва намерена участвовать в тестировании водородного транспорта, как только будут созданы безопасные проекты заправочных станций.