Мавзолей Ленина откроют для посещения с 17 апреля

С 17 апреля возобновится допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ленина в Москве. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России.

Для входа понадобится защитная маска. Кроме того, у всех гостей Мавзолея произведут замер температуры тела.

"При посещении необходимо соблюдение санитарных рекомендаций и установленной социальной дистанции", - пояснили в ФСО.

Отмечается, что с 17 апреля также откроют доступ к некрополю у Кремлевской стены.

Мавзолей на Красной площади закрыли для посещения в ноябре из-за пандемии. В марте было объявлено о проведении профилактических работ.