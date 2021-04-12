Мосгорсуд приговорил 25-летнего гражданина Азербайджана Фарида Самедова к 18 годам строгого режима за серию грабежей, изнасилование и убийство.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, судом установлено, что Самедов ночью 27 июля 2019 года в Измайловском парке изнасиловал незнакомую женщину, угрожая ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. При этом он нанес ножом колото-резаную рану груди. После этого насильник отобрал у потерпевшей кольца, цепочку и серьги, а также мобильный телефон - всего общей стоимостью 39 тысяч рублей, и убежал.

Кроме этого, в сентябре 2019 года Самедов в квартире на Щелковском шоссе напал на малознакомую девушку. Он потребовал отдать ему деньги и ценности, а также сообщить ПИН-код банковской карты. Женщина, опасаясь угроз, передала ему 5 тысяч рублей и сообщила ПИН-код. Затем Самедов накинул на ее шею синтетический пояс и задушил жертву. После убийства Самедов похитил мобильный телефон и кредитку девушки. После этого он в банкомате с карточки убитой снял 32 тысячи рублей. Поймать опасного преступника удалось благодаря системе "Безопасный город".