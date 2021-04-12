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12.04.2021 19:38

На Калининской АЭС чемпионат профессионального мастерства REASkills-2021

Порядка 140 работников предприятий Электроэнергетического дивизиона Росатома принимают участие в V Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства "REASkills-2021" на площадках Калининской АЭС. Торжественное открытие соревнований состоялось 12 апреля 2021 года. Одновременно с Удомлей чемпионат стартовал в Балаково, Екатеринбурге, Нововоронеже и Чебоксарах.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

На площадках КАЭС соревнования проводятся сразу по шести компетенциям. В их числе "Управление жизненным циклом", "Технологические системы энергетических объектов", "Анализ защищенности данных от внешних угроз", "Сетевое и системное администрирование". Впервые в программу чемпионата добавлены две компетенции "Машинное обучение и большие данные" и "Инженерное мышление. Каракури". Кроме того, на базе ООО "Калининская АЭС - Сервис" определят лучших "Водителей спецавтомобиля". Контролируют ход соревнований и оценивают проекты участников эксперты, которыми выступают высококвалифицированные специалисты и производственные руководители конкурсантов.

Фото: Калининская АЭС
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Особенностью этого года стало участие в "REASkills-2021" учеников образовательных учреждений из городов, принимающих дивизиональный чемпионат. Так, в Удомле школьники принимают участие в двух командных компетенциях "Управление жизненным циклом" и "Каракури. Инженерное мышление". Также для ребят в Центре общественной информации КАЭС пройдет Инженерная смена в рамках компетенции "Технологические системы энергетических объектов".

Приветствуя участников соревнований, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов отметил, что чемпионат "REASkills" является особым "знаком качества" для всех его участников. "Это не просто соревнования, помогающие выявить лучших, а еще одна возможность для роста производственной культуры, способ совершенствования системы наставничества. Уверен, что ваше участие в чемпионате послужит трамплином для карьерного роста и достижения новых вершин профессионального мастерства", - сказал В.Игнатов. Также он добавил, что своим участием конкурсанты подают пример тем, кто делает первые шаги в профессии.

Чемпионат "REASkills-2021" продлится до 16 апреля в пяти городах России. За лидерство в 20 компетенциях борются 355 сотрудников атомных станций и ключевых дочерних компаний концерна "Росэнергоатом". Все участники успешно прошли отборочный этап, в рамках которого им предстояло пройти онлайн тестирования и собеседования с экспертами, выполнить задания и решить индивидуальные задачи, связанные с программированием, монтажом оборудования, лабораторными измерениями и прочим.

По итогам дивизионального чемпионата "REASkills-2021" будет сформирована команда на отраслевой чемпионат "AtomSkills-2021". В состав команды без отборочных испытаний также войдут победители прошлого дивизионального чемпионата "REASkills-2020".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Калининская АЭС

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