На Москва-реке спасли двух тонувших человек

В центре столицы спасли тонущих из воды Москвы-реки. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

По данным пресс-службы, утром 12 апреля на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал с информацией о тонущих людях на Москва-реке.

По тревоге к месту происшествия направилась дежурная смена в составе Леона Кеворкова и Вадима Резвых. В районе Большого Москворецкого моста спасатели обнаружили в воде двух человек - мужчину и женщину. Спасатель Кеворков нырнул в воду и подхватил тонущих, а Вадим помог поднять обоих на борт катера. Пострадавших доставили на станцию, где оказали первую помощь, обогрели и выдали сухую одежду.

После осмотра прибывшими на поисково-спасательную станцию бригадами скорой помощи с признаками переохлаждения 29-летнего мужчину и 27-летнюю женщину госпитализировали в специализированные медицинские учреждения. Происшествие случилось вне зоны ответственности ПСС "Крымский мост", причины произошедшего выясняются.