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12.04.2021 14:58

На Нововоронежской АЭС начался чемпионат "REASkills-2021"

12 апреля 2021 года в Нововоронеже (городе-спутнике Нововоронежской АЭС) прошло торжественное открытие этапа Чемпионата профессионального мастерства "REASkills-2021".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Конкурс "REASkills-2021", проводимый АО "Концерн Росэнергоатом" (Электроэнергетический дивизион ГК "Росматом") призван повысить уровень квалификации рабочих и инженерных кадров до современных отечественных и международных стандартов, совершенствовать профессиональное мастерство, сформировать экспертные сообщества по ключевым специальностям.

Фото: Нововоронежская АЭС
Дополнительная выручка НВ АЭС составила более 945 миллионов рублей

Масштабное соревнование молодых работников Концерна "Росэнергоатом" проходит 12 по 16 апреля в пяти городах России: Балаково, Екатеринбург, Нововоронеж, Чебоксары и Удомля.

В "REASkills-2021" примут участие 355 работников от девяти атомных станций - филиалов Концерна "Росэнергоатом", - а также представители ОДИЦ, ОДИЦ РБМК, ФРКП, Консист-ОС, Атомтехэнерго, АтомЭнергоСбыт, Энергоатоминвест, Атомдата, ЭНИЦ и Атомэнергоремонт.

Чтобы принять участие в чемпионате, все претенденты прошли строгий отбор: онлайн тестирование, собеседование с главным экспертом, выполнение заданий с фото и видеофиксацией, индивидуальное решение задач. По результатам испытаний от Нововоронежской АЭС в соревнованиях принимают участие восемь конкурсантов и десять экспертов. Им предстоит решать профильные задачи, разработанные по методике чемпионатов WorldSkills, и демонстрировать мастерство с учетом производственной специфики предприятий Госкорпорации "Росатом". По словам организаторов, задания в этом году стали значительно сложнее, их решение приближено к реализации реальных коммерческих продуктов.

В этом году в Нововоронеже участники посоревнуются в шести компетенциях из 20: "Сварочные технологии", "Неразрушающий контроль", "Ремонт и наладка механического оборудования", "Электромонтаж" (на базе "Нововоронежатомэнергоремонт"), "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии" (на базе ОДИЦ) и "Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики" (на базе Нововоронежской АЭС). Для участия в "REASkills-2021" в Нововоронеже собрались более 100 конкурсантов и экспертов.

"Меня впечатляет история чемпионатов WorldSkills, которая берет начало в тяжелые послевоенные годы. Первыми соревновались в мастерстве испанские и французские плотники, которые делали дубовые бочки. И победа в этом соревновании давала преимущественное право на рынке. Так и мы, повышая из года в год уровень испытаний чемпионата и требований к участникам, даем им возможность реализовать одну из главных стратегических целей "Росатома" - увеличить долю присутствия наших специалистов на мировой арене", - отметила национальный эксперт движения WorldSkills, начальник отдела охраны труда Нововоронежской АЭС Лилия Кутергина.

Новая компетенция на "REASkills-2021" - "Машинное обучение и большие данные", а также, впервые в рамках дивизионального чемпионата компетенция "Инженерное мышление. Каракури".

По итогам дивизионального чемпионата "REASkills-2021" будет сформирована команда на отраслевой чемпионат "AtomSkills-2021". В состав команды без отборочных испытаний также войдут победители прошлого дивизионального чемпионата "REASkills-2020".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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