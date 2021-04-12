Ректор РХТУ: Иду в Госдуму, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки

Своими планами принять участие в выборах в Госдуму РФ поделился ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга. Депутатский мандат, по его словам, поможет ему принять участие в исправлении ошибок в развитии науки, образования и медицины. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета лауреатов премии Правительства Москвы молодым ученым:

- 2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий, - сказал он. - Сегодня наука впервые вышла в ранг ключевых приоритетов государства, а в национальном проекте "Наука" прописаны четкие цели. Чтобы мы снова стали лидерами, чтобы наша страна славилась талантливыми учеными, надо действовать. Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования. Именно поэтому я принял решение идти на выборы в Государственную Думу.

Александр Мажуга уверен, что России пора обрести лидерство в мировой науке и на глобальном рынке образования: "Нам есть чем гордиться, но сегодня надо двигаться вперед. Мы должны исправить ошибки, которые были допущены в развитии медицины, образования и науки. Для этого необходимы системные решения на государственном уровне".