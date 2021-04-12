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12.04.2021 07:48
Рубрика: Экономика

Системы теплоснабжения подготовят к завершению отопительного сезона

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Фото: mos.ru
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"В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях, - отметил Петр Бирюков. - Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов".

Заместитель мэра подчеркнул, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. "Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов, - рассказал Петр Бирюков. - Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что после отключения отопления начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

"До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций, - отметил заместитель Мэра. - Пройдут гидравлические испытания на 16 тыс. км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют".

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