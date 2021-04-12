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12.04.2021 15:37
Рубрика: Общество

В Москве открыли мемориальную доску космонавту Алексею Леонову

Текст: Ирина Огилько
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

В День космонавтики в столице открыли мемориальную доску Алексею Леонову - первому человеку, вышедшему в открытый космос. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: iStock
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Мемориальную доску установили на здании по адресу: улица Маши Порываевой, 11, строение 3. Там дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов работал почти 20 лет. Мемориальную доску изготовили из бронзы по оригинальному проекту скульптора Ярослава Бородина и архитектора Юлии Ефремовой.

Напомним, что Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2". Тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".

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