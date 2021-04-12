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12.04.2021 09:29
Рубрика: Общество

В Москве усилен контроль за качеством воды

Текст: Ирина Огилько

В столице усилен контроль за качеством воды в период весеннего паводка. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: mos.ru
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"Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час", - отметил Петр Бирюков.

В водохранилищах природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Исследования взятых проб проводятся в лабораториях Центра контроля качества воды АО "Мосводоканал". Результаты анализов поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки.

Кроме лабораторного контроля воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.

"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - сообщает Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров. Благодаря этому устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание. Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.

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