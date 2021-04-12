В Москву придут майское тепло и дожди

По-настоящему майская погода ожидает жителей столичного региона на этой неделе.

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к середине недели воздух в Москве прогреется до плюс 22-23 градусов. Это на 8 градусов выше климатической нормы. Обычно в средней полосе так воздух прогревается во второй половине мая, а то и в начале июня.

Теплую погоду будет обеспечивать устойчивый антициклон. Плюс к этому солнце уже будет сильно насыщено энергией. "Такая солнечная энергия бывает обычно в конце августа. Солнце сейчас активно прогревает землю, а от земли прогревается и приземный слой атмосферы", - пояснил Вильфанд. Из-за этого теплыми будут не только дни, но уже и ночи - тоже с плюсовыми температурами.

Но, как уточняет метеоролог, апрель - месяц очень динамичный. И рассчитывать на то,что теперь уже окончательно установится теплая комфортная погода, не стоит. Уже к концу недели температура понизится и вернется в климатическую норму. Днем будет в пределах от плюс 10 до плюс 15 градусов. Небо начнет затягивать облаками. Возможны небольшие дожди. Но они будут практически летними - кратковременными и теплыми. "Как летом бывает: пройдет быстро дождик - и снова на небе солнце. Пока мы не видим затяжных дождей и сильного похолодания", - пообещал Вильфанд.