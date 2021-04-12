В Рязани осудили мать, заморившую младенца голодом

Рязанский областной суд признал мать виновной в убийстве сына с особой жестокостью. Облсуд после апелляционного рассмотрения оставил в силе решение суда первой инстанции, приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе облсуда.

Осужденная летом 2018 года родила мальчика. Это был пятый ребенок в семье, жившей в основном на пособия и пенсии, выплачиваемые на детей. По информации, прозвучавшей в суде, семейный доход составлял около 40 тысяч в месяц.

Суд первой инстанции установил, что женщина после выписки из роддома за мальчиком добросовестно ухаживала, ребенок был здоров. Но примерно через месяц снялась с учета в детской поликлинике под предлогом смены медучреждения. Впрочем, патронажная сестра еще навещала ребенка , несколько раз она застала мать пьяной. Вскоре выяснилось, что мальчика в другой поликлинике не наблюдается. Медики забили тревогу и обратились в комиссию по делам несовершеннолетних. Женщину привлекли к административной ответственности.

Но на поведении подсудимой это никак не отразилось. Более того, в октябре она стала недокармливать малыша. И, как установил суд, с 5 ноября вообще перестала давать еду младенцу. Вскоре мальчик умер.

Действия матери квалифицированы как убийство беспомощного человека с особой жестокостью. Женщина приговорена к шести годам колонии общего режима.