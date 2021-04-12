В Рязани при столкновении 12 автомобилей пострадали девять человек

В Рязани столкнулись 12 автомобилей, в том числе маршрутный автобус. В аварии получили травмы девять человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Массовое ДТП произошло в 14:30 на улице Каширина. По предварительной информации, изначально пассажирский автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo. Затем по инерции в них врезались еще 10 машин.

В результате девять человек (среди них годовалый ребенок) получили травмы, пятерым из них потребовалась госпитализация.

Полиция разбирается в причинах и обстоятельствах ДТП.