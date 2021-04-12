По всей стране на селе открывают "Точки роста" - современные центры дополнительного образования.

Там проводят уроки по направлениям "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после организуют кружки дополнительного образования детей. Каждый такой центр оснащен современными ноутбуками, высокоскоростным интернетом, 3D-принтером, очками виртуальной реальности, квадрокоптерами. Уже сейчас центры работают в 5 тысячах сельских школ, к концу 2021 года их будет 8 тысяч.

В этом году в Воронежской области откроется 154 дополнительные "Точки роста" с новыми предметами. В них станут углубленно изучать естественные науки: биологию, физику и химию. Главным отличием новых "Точек" будут цифровые лаборатории, снабженные датчиками для измерения различных величин и возможностью подключить компьютер или планшет для расчетов. Юным биологам, например, это поможет определить факторы, влияющие на скорость фотосинтеза или прорастания семян.

Рамонский лицей стал главной в регионе площадкой по внедрению новой формы обучения. "Точку роста" здесь открыли в прошлом сентябре, причем ленточек не резали. Пятиклассник Василий Семенов коснулся сенсорной панели и 105 школ региона вышли на связь с новой "Точкой" в режиме видеоконференции.

В перерывах между занятиями к услугам лицеистов зона отдыха с удобными пуфами для чтения и шахматными столами. Шахматисты занимаются в лицее четыре раза в неделю с учителем математики Азгуш Заргарян. Ежемесячно проходят турниры.

Вологодская область в нынешнем году откроет образовательные центры "Точка роста" в 44 школах. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Современная школа". А вот профиль работы центров изменится, они будут естественно-научной и технологической направленности.

На их площадки закупят новое оборудование для преподавания биологии, химии, физики. Это цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике.

В прошлом же году были созданы "Точки роста" цифрового и гуманитарного профилей, они открылись в 42 учебных учреждениях 21 муниципалитета. На них потратили 47 миллионов рублей. Благодаря этому в центрах появилось современное оборудование.

Активно действуют центры "Точка роста" в Федотовской, Кубенской и Огарковской школах Вологодского района. Кстати, в этих сельских центрах могут заниматься не только ученики, но и все желающие. Во внеурочное время жители населенных пунктов обучаются цифровой грамотности, посещают шахматные курсы. Готовятся к открытию центров 44 школы в 19 муниципалитетах.

Вся эта работа в регионах ведется в рамках нацпроекта "Образование".