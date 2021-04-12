Новости

"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 23:18
В Минцифры создали каталог российских приложений 22:47
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 22:38
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 22:07
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 22:03
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 21:39
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 21:26
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 21:24
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 21:23
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 21:20
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 20:33
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 20:30
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 20:21
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 20:15
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 20:08
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 20:03
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 19:33
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 19:16
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 19:13
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 18:58
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
По всей стране на селе открывают "Точки роста" - современные центры дополнительного образования.

Там проводят уроки по направлениям "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после организуют кружки дополнительного образования детей. Каждый такой центр оснащен современными ноутбуками, высокоскоростным интернетом, 3D-принтером, очками виртуальной реальности, квадрокоптерами. Уже сейчас центры работают в 5 тысячах сельских школ, к концу 2021 года их будет 8 тысяч.

Фото: Александр Корольков
Будут ли школьники изучать астрономию

В этом году в Воронежской области откроется 154 дополнительные "Точки роста" с новыми предметами. В них станут углубленно изучать естественные науки: биологию, физику и химию. Главным отличием новых "Точек" будут цифровые лаборатории, снабженные датчиками для измерения различных величин и возможностью подключить компьютер или планшет для расчетов. Юным биологам, например, это поможет определить факторы, влияющие на скорость фотосинтеза или прорастания семян.

Рамонский лицей стал главной в регионе площадкой по внедрению новой формы обучения. "Точку роста" здесь открыли в прошлом сентябре, причем ленточек не резали. Пятиклассник Василий Семенов коснулся сенсорной панели и 105 школ региона вышли на связь с новой "Точкой" в режиме видеоконференции.

В перерывах между занятиями к услугам лицеистов зона отдыха с удобными пуфами для чтения и шахматными столами. Шахматисты занимаются в лицее четыре раза в неделю с учителем математики Азгуш Заргарян. Ежемесячно проходят турниры.

Вологодская область в нынешнем году откроет образовательные центры "Точка роста" в 44 школах. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Современная школа". А вот профиль работы центров изменится, они будут естественно-научной и технологической направленности.

На их площадки закупят новое оборудование для преподавания биологии, химии, физики. Это цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике.

В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников

В прошлом же году были созданы "Точки роста" цифрового и гуманитарного профилей, они открылись в 42 учебных учреждениях 21 муниципалитета. На них потратили 47 миллионов рублей. Благодаря этому в центрах появилось современное оборудование.

Активно действуют центры "Точка роста" в Федотовской, Кубенской и Огарковской школах Вологодского района. Кстати, в этих сельских центрах могут заниматься не только ученики, но и все желающие. Во внеурочное время жители населенных пунктов обучаются цифровой грамотности, посещают шахматные курсы. Готовятся к открытию центров 44 школы в 19 муниципалитетах.

Вся эта работа в регионах ведется в рамках нацпроекта "Образование".

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Воронежская область СЗФО Вологодская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Путин: РФ должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав
Лавров: Вашингтон никак не откажется от ущербного курса на доминирование
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил