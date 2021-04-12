В Сети стартовала акция "Наука - это космос"

Накануне Дня космонавтики в Сети стартовал флешмоб "Наука - это космос".

Пользователям "ВКонтакте", Instagram, Tik-Tok предложили разместить пост с изображением или видео любого простого предмета или явления и объяснить, как оно связано с наукой.

Акция стартовала в выходные, а к утру 12 апреля в соцсетях под хэштегами #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки, #РоссийскийКосмос уже было опубликовано более 2 тысяч сообщений с охватом аудитории более 5 миллионов человек. Больше всего пользователей присоединилось к флешмобу в социальной сети "ВКонтакте".

Акцию, которую проводят АНО "Национальные приоритеты", Минобрнауки и Роскосмос, поддержал вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

"За всеми космическими открытиями лежит фундаментальная и прикладная наука, которая помогает нам понять неизведанное, - обратился Чернышенко к участникам акции. - За каждым из таких открытий стоят люди, ученые. Без них невозможно было бы ни одно научное достижение. Но наука - это больше, чем космос. 2020 год нам это доказал. Во время пандемии мы снова обратились к нашим ученым. В сжатые сроки были разработаны 3 вакцины, которые являются одними из лучших в мире. И таких успешных примеров научных открытий в нашей стране немало".

Флешмоб также поддержал космонавт, Герой России, первый в мире ученый-командир космического корабля Сергей Рязанский. Он рассказал о самой популярной одежде космонавта - скафандре.

К акции присоединились школьники, студенты и ученые из разных регионов страны: Москва и Московская область, Ярославская, Белгородская, Нижегородская, Челябинская, Саратовская, Смоленская, Кемеровская, Тюменская, Псковская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, республика Башкортостан и другие регионы России.