В СК рассказали об убийстве мужчины в московском фитнес-клубе

Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупа мужчины в фитнес-клубе на улице Авиационной северо-запада Москвы. Его будет расследовать Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Расследование ведется по двум статьям - 105 УК РФ "убийство" и 222 УК РФ "незаконный оборот оружия".

Днем 12 апреля, по данным следствия, неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в другого посетителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. Преступник сразу же скрылся.

"Следователи и криминалисты работают на месте преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, совершившего убийство", - сообщили в СК России.